Німеччина

Ніко Ковач схвалив безкоштовний трансфер.

Відносини між Джейдоном Санчо та дортмундською Боруссією можуть отримати вже третій спільний розділ. За інформацією Sky Sports, 26-річний англійський вінгер повідомив керівництво «джмелів» про свою готовність знову одягнути чорно-жовту футболку.

Влітку цього року Санчо стає вільним агентом, оскільки його контракт із Манчестер Юнайтед завершується, а нинішній сезон він дограє в оренді за Астон Віллу. Попри інтерес до гравця з усього світу, його серце, схоже, належить Дортмунду.

Головний тренер Боруссії Ніко Ковач уже дав зелене світло на цей перехід, бачачи потенціал у поверненні гравця, який саме в Німеччині провів свої найкращі футбольні роки. Тепер остаточне рішення залишається за керівництвом клубу — спортивним директором Олівером Буком та генеральним директором Ларсом Рікеном, які зараз зважують усі за та проти.

Для Боруссії це чудова ринкова можливість підписати гравця такого калібру безкоштовно. Однак керівництву потрібно врахувати спад результативності Санчо за межами Дортмунда. Його поточна статистика в Астон Віллі виглядає блідо — лише один гол та три асисти у 33 матчах.

Аналогічні проблеми з нестабільністю він мав і під час оренди в Челсі в сезоні 2024/25. Ці показники різко контрастують з його першим етапом у Боруссії (2017–2021), де він вражав статистикою: 114 результативних дій у 137 матчах.

Нагадаємо, що Джейдон уже повертався до Дортмунда. Не зумівши закріпитися в Манчестер Юнайтед після трансферу за 73 мільйони фунтів, він грав за Боруссію на правах оренди в другій половині сезону 2023/24 і допоміг команді дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Тепер, у свої 26 років, Санчо сподівається перезапустити кар'єру там, де він колись був справжньою зіркою.