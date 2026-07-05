Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

П'ятиразовий володар Золотого м'яча підтвердив чутки про своє майбутнє в національній команді на світових першостях, а також оцінив власну форму та шанси команди.

Напередодні принципового матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти збірної Іспанії, який відбудеться в понеділок о 22:00, капітан португальців Кріштіану Роналду дав пресконференцію. П'ятиразовий володар Золотого м'яча підтвердив чутки про своє майбутнє в національній команді на світових першостях, а також оцінив власну форму та шанси команди.

Відповідаючи на запитання журналістів, Роналду розставив усі крапки над і щодо своїх виступів на мундіалях, проте запевнив, що залишається у футболі.

"Це мій останній чемпіонат світу. Я хочу отримати від нього максимум задоволення. Незалежно від того, що станеться завтра, я залишу цей турнір зі спокійною совістю. Не на сто відсотків, а на тисячу. За свою кар'єру я віддав футболу все, що мав. Я грав не тому, що потребував цього. Я продовжую виступати за збірну та клуби, тому що люблю футбол. Що б не сталося завтра, я буду щасливим", — заявив Кріштіану.

На поточному турнірі Роналду вже відзначився трьома забитими м'ячами, проте форвард тверезо оцінює свої нинішні фізичні кондиції і наголошує, що головна мета — вихід Португалії до наступного раунду

"Я вже не той гравець, що був раніше, але я продовжую забивати голи. Сподіваюся забити і завтра. Якщо я не зможу відзначитися, це зробить хтось із товаришів по команді, і ми сподіваємося пройти далі. Головне завдання — пройти до наступного раунду, а не те, щоб я обов'язково забив. Загалом, я не думаю, що граю так уже й погано, адже я забив три голи! Побачимо, чи зможу я зробити це завтра", — підкреслив 41-річний нападник.

Протистояння з Іспанією є надзвичайно принциповим для збірної Португалії, а для самого Роналду ця країна відіграє величезну роль у житті після тривалих років виступів за мадридський Реал. Попри статус фаворита в іспанців, капітан португальців вірить в успіх.

"Я з особливим теплом ставлюся до Іспанії. У мене там багато чого: бізнес, дім, друзі, моє оточення та родина практично іспанські... Іспанія завжди є претендентом на перемогу в будь-якому турнірі. Теоретично вони — фаворити, бо вже перемагали, але завтра все буде інакше. Мені подобається грати проти Іспанії, тому що це завжди хороші матчі. У мене є передчуття, що ми переможемо", — підсумував Роналду.