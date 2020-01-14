Англия

Однако сделка не состоится раньше 2021 года.

Нигерийский бизнесмен Алико Данготе допустил, что может купить Арсенал в 2021 году, если его компания к тому времени завершит ряд важных проектов – в частности, строительство нефтеперерабатывающего завода в Нигерии.

"Это клуб, который я бы хотел однажды купить. Но подчеркиваю, стоимость наших проектов – 20 млрд долларов, и это то, на чем я на самом деле концентрируюсь", — заявил Данготе на Шоу Дэвида Рубенштейна.

"Я стараюсь завершить строительство компании. А уже после этого, возможно, когда-то в 2021 мы сможем перейти к Арсеналу. Сейчас я пытаюсь вывести свою компанию на следующий уровень".

62-летний Алико является основателем Dangote Group, самого большого конгломерата в Западной Африке. Компания занимается производством ряда потребительских товаров, среди которых – цемент, сахар, рис, мука и рыба.

Состояние Данготе оценивается в 11 млрд долларов. Сейчас большая часть акций "канониров" принадлежит американцу Стэну Кренке.

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