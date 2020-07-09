Предлагаем вашему вниманию лучшие голы завершившегося тура чемпионата Англии.
Саутгемптон – Ман Сити, Getty Images
09 июля 2020, 15:07
В Англии продолжается сезон в элитном дивизионе, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
В матче 33-го тура АПЛ Ман Сити неожиданно уступил Саутгемптону, Ливерпуль одержал очередную победу в матче с Астон Виллой, МЮ разгромил Борнмут, а Тоттенхэм минимально обыграл Эвертон.
Предлагаем вашему вниманию лучшие голы завершившегося тура АПЛ.
Также предлагаем ознакомиться с итогами 33-го тура английской Премьер-лиги.