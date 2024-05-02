Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на звання кращого голеодора чемпіонату Іспанії.

Більшості команд елітного дивізіону чемпіонату Іспанії залишилось провести лише по п'ять матчів. Доля чемпіонського титулу вже не викликає ніяких сумнівів, тому найцікавіше розгортається в бомбардирських перегонах, в яких бере участь наш Артем Довбик.

Наразі в українця 19 забитих м'ячів, а його найближчі переслідувачі — Александер Сорлот (Вільярреал) та Джуд Беллінгем (Реал) — мають по 17 голів. Далі йдуть:

Анте Будемір (16 голів, Осасуна),

Борха Майораль (15, Хетафе),

Альваро Мората (14, Атлетіко),

Горка Гурузета (13, Атлетік),

Роберт Левандовскі (13, Барселона),

Антуан Грізманн (13, Атлетіко),

Юссеф Ен-Несірі (12, Севілья).

В їх випадку втрутитись в гонитву за званням найкращого бомбардира вдасться тільки у випадку неочікуваного гольового перформансу.

Не дивно, що за думкою букмекерів, Артем Довбик має найкращі шанси на те, щоб отримати трофей Пічічі. Його перемога оцінюється коефіцієнтом 1.43. Джуд Беллінгем вважається його головним переслідувачем з коефіцієнтом 6-7, а на Александера Сорлота дають показник 8.0.

Як не дивно, але далі йде досвідчений Роберт Левандовскі — на нього можна поставити з коефіцієнтом 20-25. Трохи менші шанси в дуету з Атлетіко - Альваро Морати (25-29) та Антуана Грізманна (30-33). Якщо ви вірите в Горку Гурузету, то в разі успіху зможете примножити свої кошти у 32-34 рази, а у випадку з Юссефом Ен-Несірі аж у 100 разів!

Пропонуємо вам проголосувати за того, хто на вашу думку посяде перше місце в бомбардирських перегонах:

Пишіть в коментарі скільки на вашу думку заб'є найкращий бомбардир Ла Ліги в цьому сезоні.