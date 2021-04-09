Герцога не стало в возрасте 99 лет.
Принц Филипп, getty images
09 апреля 2021, 18:52
Поединки 31-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в связи со смертью герцога Эдинбургского, супруга британской Королевы Елизаветы ll принца Филиппа.
Английская Премьер-лига в своем Twitter-аккаунте выразила соболезнования в связи с кончиной принца.
Его не стало в возрасте 99 лет после операции на сердце. До столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.
Помимо минуты молчания, все футболисты проведут ближайший тур в траурных повязках.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.