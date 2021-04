Поединки 31-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в связи со смертью герцога Эдинбургского, супруга британской Королевы Елизаветы ll принца Филиппа.

Английская Премьер-лига в своем Twitter-аккаунте выразила соболезнования в связи с кончиной принца.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



Our thoughts and condolences are with Her Majesty The Queen, The Royal Family and all those around the world mourning the loss of His Royal Highness. pic.twitter.com/sgKsgcBwFP