Клуб решил связать свой бренд и домашний район в столице Великобритании.
фото twitter.com/SpursOfficial
16 сентября 2021, 12:56
Лондонский Тоттенхэм, при сотрудничестве с техническим спонсором команды, компанией Nike, представил новый комплект третьей формы команды на сезон-2021/22.
Дизайнеры постарались над ярким наполнением футбольного обмундирования, преследуя цель связать клуб и район Лондона N17, в котором он базируется.
Основной цвет формы носит название "Wild Berry" ("лесные ягоды"), а отдельные вставки белого и черного цветов по типу воротника, манжетов рукавов и боковых панелей добавляют новой форме выделяющихся акцентов.
"Шпоры" даже не постеснялись снять отдельный видеоролик с представлением новой формы, а также выпустили расширенную версию видеоматериала о процессе его создания.
Шорты и носки новой третьей формы Тоттенхэма выполнены преимущественно в фиолетовом цвете.