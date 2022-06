Колишній голкіпер Селтіку, Ньюкаслу та Саутгемптону Фрейзер Форстер продовжить кар'єру в лондонському Тоттенгемі.

34-річний воротар підписав контракт строком до 2024 року.

✍️ We are delighted to announce the signing of Fraser Forster.



Welcome to Spurs, Fraser! 💙