Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс матчу АПЛ.
Тоттенгем — Лестер, getty images
17 вересня 2022, 08:00
Тоттенгем у рамках поєдинку восьмого туру чемпіонату Англії прийме на своєму полі Лестер.
ТОТТЕНГЕМ — ЛЕСТЕР
СУБОТА, 17 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ТОТТЕНГЕМ ХОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР.
Тоттенгем після шести поєдинків АПЛ набрав чотирнадцять балів і розташувався на третьому рядку турнірної таблиці. Лестер, у свою чергу, провально стартував у поточному розіграші АПЛ. Команда Брендана Роджерса знаходиться на останньому місці турнірної таблиці, маючи у своєму активі лише один бал.
За останні п'ять матчів між цими командами було зафіксовано чотири перемоги Тоттенгема та один тріумф Лестера. За п'ять зустрічей команди забили на двох 20 голів.
У цій зустрічі Parimatch віддає перевагу Тоттенгему. Так, на команду Антоніо Конте можна поставити з коефіцієнтом 1,5. Тріумф Лестера ж оцінюється в 6,2. Нічийний результат має показник 4,9.
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Бренд та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.
У попередньому матчі чемпіонату Англії Тоттенгем здолав Фулгем з рахунком 2:1, а після цього на команду Антоніо Конте чекали дві зустрічі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. У Марселя лондонці виграли з рахунком 2:0, а ось у грі зі Спортингом зазнали поразки.
"Шпори" досить добре виглядали у матчі з лісабонцами, проте двічі пропустили під завісу зустрічі. Тепер Тоттенгему потрібно реабілітуватись перед своїми фанатами.
Лестер, у свою чергу, ще четвертого вересня грав проти Брайтона, поступившись з рахунком 2:5, а після цього офіційних матчів "лисиці" не мали. У команді явно великі проблеми, а тому Брендан Роджерс мав час, щоб виправити ситуацію.
Однак з іншого боку, команда явно позбавлена тонусу, що також може позначитися на її можливостях. Подивимося, які сюрпризи тренерський штаб Лестера підготував цього разу. Сподіваємося, що фанатам "лисиць" вони сподобаються, а не як у решті матчів цього сезону.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Доерті, Бентанкур, Хейб'єрг, Сессеньйон — Кулушевські, Кейн, Сон
Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Еванс, Джастін — Тілеманс, Ндіді, Дьюсбері-Голл — Меддісон, Варді, Барнс
Не зіграють: Моура — Р. Перейра, Бертранд
Під питанням: ... — Прат
Цікаві факти:
Тоттенгем виграв останні 6 домашніх матчів (Прем'єр-ліга).
Лестер програв останні 5 матчів (Прем'єр-ліга).
Тоттенхем забив принаймні 3 голи в останніх 3 матчах проти Лестера у всіх турнірах.
Тоттенхем виграв останні 3 матчі проти Лестера у всіх турнірах.
Лестер пропустив щонайменше 2 голи в 5 з останніх 6 матчів (Прем'єр-ліга).
прогноз 2:0