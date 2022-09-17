Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс матчу АПЛ.

Тоттенгем у рамках поєдинку восьмого туру чемпіонату Англії прийме на своєму полі Лестер.

ТОТТЕНГЕМ — ЛЕСТЕР

СУБОТА, 17 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ТОТТЕНГЕМ ХОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР.

Тоттенгем після шести поєдинків АПЛ набрав чотирнадцять балів і розташувався на третьому рядку турнірної таблиці. Лестер, у свою чергу, провально стартував у поточному розіграші АПЛ. Команда Брендана Роджерса знаходиться на останньому місці турнірної таблиці, маючи у своєму активі лише один бал.

За останні п'ять матчів між цими командами було зафіксовано чотири перемоги Тоттенгема та один тріумф Лестера. За п'ять зустрічей команди забили на двох 20 голів. У цій зустрічі Parimatch віддає перевагу Тоттенгему. Так, на команду Антоніо Конте можна поставити з коефіцієнтом 1,5. Тріумф Лестера ж оцінюється в 6,2. Нічийний результат має показник 4,9. Проект реалізовано за підтримки партнера Parimatch Ukraine. Компанія продовжує підтримку українського спорту навіть підчас війни. Бренд та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

У попередньому матчі чемпіонату Англії Тоттенгем здолав Фулгем з рахунком 2:1, а після цього на команду Антоніо Конте чекали дві зустрічі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. У Марселя лондонці виграли з рахунком 2:0, а ось у грі зі Спортингом зазнали поразки.

"Шпори" досить добре виглядали у матчі з лісабонцами, проте двічі пропустили під завісу зустрічі. Тепер Тоттенгему потрібно реабілітуватись перед своїми фанатами.

Лестер, у свою чергу, ще четвертого вересня грав проти Брайтона, поступившись з рахунком 2:5, а після цього офіційних матчів "лисиці" не мали. У команді явно великі проблеми, а тому Брендан Роджерс мав час, щоб виправити ситуацію.

Однак з іншого боку, команда явно позбавлена ​​тонусу, що також може позначитися на її можливостях. Подивимося, які сюрпризи тренерський штаб Лестера підготував цього разу. Сподіваємося, що фанатам "лисиць" вони сподобаються, а не як у решті матчів цього сезону.