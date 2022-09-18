Англія

Подібне правило введуть у Англії.

У липні минулого року Футбольна асоціація оголосила, що навмисне биття головою може бути заборонено у футболі для дітей до 12 років в Англії протягом двох сезонів.

Футбольна федерація отримала схвалення від футбольного законодавчого органу та Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) на перевірку усунення удару головою в змаганнях і лігах масового футболу.

Однак цей захід був перенесений і буде тестуватися з цих вихідних. У разі успіху ФА звернеться до IFAB із проханням внести зміни до законодавства, щоб у сезоні-2023/24 скасувати цей компонент на рівні до 12 років і нижче.

З цієї причини шестирічних дітей можуть видаляти у футбольних матчах вже у ці вихідні, якщо вони навмисне будуть бити м’яча головою: "Навмисний удар головою є порушенням у рамках судового розгляду щодо заборони гри головою, і правила гри встановлюють, що будь-яке подібне порушення — це червона картка".

Причини

У 2020 році путівник з футболу, опублікований в Англії, не радив тренерам практикувати рух головою під час тренувань з дітьми віком до 11 років , з поступовим впровадженням легкого удару головою під час тренувань у віці від 12 до 16 років.

Перед початком минулого сезону також було введено рекомендований ліміт у 10 сильних ударів головою на тиждень під час тренувань у професійному футболі та масовому футболі для дорослих .

Все це сталося після того, як у 2019 році під керівництвом доктора Стюарта польове дослідження виявило, що ймовірність смерті від нейродегенеративного захворювання у професійних футболістів у три з половиною рази вище, ніж у людей такого ж віку.

Крім того, це частина спроб ФА зменшити будь-який потенційний ризик удару головою в той час, коли дослідження можливості зв’язку між повторним ударом головою та нейродегенеративним захворюванням тривають