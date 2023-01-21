Англія

Нідерландець вже незабаром знову буде в Англії.

Нападник Вільярреала Арнаут Данжума привернув увагу багатьох клубів в поточне зимове трансферне вікно.

Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландець за підсумком повернеться в АПЛ, де раніше грав за Борнмут, та стане одноклубником Віталія Миколенка.

Стверджується, що іспанський клуб та Евертон досягли домовленості щодо орендної угоди без права викупу.

Цього сезону Арно Данжума провів 17 поєдинків, у яких він забив 6 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Данжума розглядав варіанти продовження кар'єри в Англії, Франції, Італії та Нідерландах.