Нідерландець вже незабаром знову буде в Англії.
Арнj Данжума, getty images
21 січня 2023, 10:26
Нападник Вільярреала Арнаут Данжума привернув увагу багатьох клубів в поточне зимове трансферне вікно.
Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландець за підсумком повернеться в АПЛ, де раніше грав за Борнмут, та стане одноклубником Віталія Миколенка.
Стверджується, що іспанський клуб та Евертон досягли домовленості щодо орендної угоди без права викупу.
Цього сезону Арно Данжума провів 17 поєдинків, у яких він забив 6 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, Данжума розглядав варіанти продовження кар'єри в Англії, Франції, Італії та Нідерландах.