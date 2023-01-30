Англія

Англійський клуб посилив склад.

Брайтон на фоні втрати Леандро Троссара та можливого відїхода Мойзеса Кайседо шукав підсилення складу.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став талановитий шведський півзахисник Ясін Айарі.

Сума трансфера не розголошується, проте відомо, що Брайтон підписав контракт з гравцем АІКа на чотири з половиною роки.

Ясін дебютував за АІК, коли йому було 17 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал збільшив пропозицію щодо Кайседо, проте Брайтон знову відмовив.