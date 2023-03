Англія

Football.ua розповідає про ситуацію молодого футболіста "червоних дияволів", майбутнє якого під великим питанням.

До 20 років не багато футболістів перевалюють за позначку 100 матчів, тим паче в найсильнішій та найпопулярнішій лізі світу — АПЛ. Популярність правого вінгера Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда зростала щодня серед армії англійських вболівальників. Справді, він був ефективним футболістом, дуже технічним та, що найголовніше, великим активом команди з Манчестера. У вересні 2020 року він дебютував за національну збірну Англії, здійснивши мрію мільйонів таких хлопців як він.

2022 рік обіцяв бути цікавим для клубу та мав стати результативним для футболіста. Але став справжнім жахіттям. У січні заголовки спочатку місцевих видань, а після і по всьому світу рясніли: "Мейсон Грінвуд побив свою дівчину. Він вже затриманий поліцією". Дівчина футболіста Гаррієт Робсон звинуватила його у фізичному та сексуальному насильстві. Вона виклала в інстаграмі фото та відео результатів побиття, а також аудіофайли, на яких Грінвуд її ображає та принижує.

Рік ця справа тягнулась, інколи з'являлися нові подробиці. Грінвуд провів багато часу під домашнім арештом, від нього відмовились усі спонсори, йому заборонили відвідувати соціальні мережи. Одним словом — ізоляція. Ізоляція від усього світу.

Минув місяць з моменту припинення кримінального розслідування проти форварда Манчестер Юнайтед і збірної Англії, і широка громадськість навіть не розуміє, яке майбутнє очікує на 21-річного гравця Олд Траффорд. Football.ua за матеріалами The Athletic передає певний інформований аналіз розмов, які англійські журналісти мали з особами, знайомими з ситуацією, ніхто з яких не готовий говорити публічно через делікатність цієї справи.

Після зняття звинувачень CPS (Королівська прокуратура) заявила, що "комбінація відкликання ключових свідків і нових матеріалів, які з’явилися, означала, що більше не було реалістичної перспективи засудження Мейсона Грінвуда". Простіше кажучи, позов дівчини було відкликано, а доказів не було знайдено.

Незважаючи на те, що кримінальна справа може бути завершена, майбутнє Грінвуда як футболіста Юнайтед залишається під сумнівом, оскільки клуб наразі проводить власне розслідування, намагаючись створити якомога повнішу картину подій, які призвели до в'язниці проти його минулого року. Клуб залучив представників Сполучених Штатів до зустрічі з Грінвудом.

Через місяць після початку розслідування варіант повторного введення Грінвуда в першу команду Юнайтед в рамках можливого поетапного повернення до футболу дійсно залишається на стадії розгляду, але джерела в клубі наполягають, що рішення ще не прийнято. Так, ніхто не каже про те, що Мейсона в МЮ більше ніколи не буде. Але все ж залишається варіант, що він піде.

За сценарієм, коли Грінвуд залишиться, Юнайтед, швидше за все, буде діяти поетапно, беручи до уваги настрої уболівальників, спонсорів і думки представників жіночої команди на різних етапах. Футболіст також може отримати консультації із психологами або терапію перед можливою реабілітацією.

Припускають, що також можлива поява Грінвуда на телебаченні. Для чого? Все просто! Він може дати інтерв'ю комусь з відомих журналістів, у якому розповість повноцінну картину того, що відбувалось у той день. У день, після якого його дівчина звернулась до поліції.

Джерела також додали, що у випадку, якщо клуб вирішить повернути Грінвуда, Юнайтед може спробувати представити його суспільству як молодого хлопця, який припустилася помилок і розкаюється у своїх діях, водночас вважаючи, що вони зобов’язані допомогти реабілітувати гравця. І не просто футболіста, а вихованця клубу, який був в академії з шести років. Це на той випадок, лише якщо у клубі вважатимуть це правдою на основі своїх внутрішніх висновків.

Юнайтед відмовився від коментарів, коли до них звернулися за цією доповіддю, окрім вказівки на заяву клубу минулого місяця, в якій вони оголосили: "Тепер клуб проведе власний процес, перш ніж визначати наступні кроки. Ми не будемо робити жодних коментарів, доки цей процес не буде завершено".

Нещодавно газета The Sun повідомила, що Грінвуд стане батьком після того, як його партнерка завагітніла. Це сталося після попередніх повідомлень у тій самій газеті про те, що Грінвуд зв’язався з одноклубниками з Юнайтед, включно з зустріччю з колишніми гравцями академії та повідомленнями, надісланими старшим гравцям Юнайтед у соціальних мережах. Усе це створює враження, що Грінвуд намагається пояснити усім усе, і бути впевненим у майбутньому.

Хоча Манчестер Юнайтед відмовився від офіційних коментарів, джерела в клубі наполягають, що активних дискусій з телекомпаніями про інтерв'ю немає. Вони також сказали, що передчасно говорити, що клуб на даному етапі так чи інакше схиляється у бік "повернути / відпустити", поки процес триває. Таким чином, перспектива розриву контракту також залишається.

Вони додали, що будь-яке остаточне рішення після висновків буде прийнято співвласником клубу Джоелем Глейзером і виконавчим директором Річардом Арнольдом. Так буде лише до тих пір, поки Юнайтед залишається у власності сім’ї Глейзерів, а клуб наразі розглядає пропозиції від групи INEOS Джима Реткліффа та шейха Джассіма з Катару, а міноритарні інвестиції або альтернативні моделі фінансування також залишаються можливі.

Головний тренер Юнайтед Ерік тен Гаг публічно не говорив про Грінвуда, окрім того, що він посилався на заяву клубу, коли його запитували про власну думку на прес-конференції, але він мав принаймні одну розмову з гравцем. Тен Гаг займає надзвичайно сильну позицію після того, як змінив долю клубу. І Арнольд і Глейзер розглянуть його думку.

Погляд тренера буде зважений під час обговорення, тоді як директор з футболу Джон Мерто також виступить, але це, зрештою, питання, яке вимагатиме підтвердження з самого верху — від нового або старого керівництва. На даний момент розслідування проводиться дуже вузьким колом вищих керівників Юнайтед, Арнольд наглядає, але не бере активної участі в зустрічах, до яких входить юрисконсульт клубу.

Незважаючи на те, що Юнайтед не зміг провести будь-який внутрішній процес, поки Грінвуд залишався під кримінальним розслідуванням, клуб не повністю припинив спілкування з представниками гравця протягом цього часу. Наприклад, клуб відправив службу безпеки, щоб допомогти батькам Грінвуда під час слухання про звільнення гравця під заставу в магістратському суді Манчестера. Крім того, Юнайтед був попереджений заздалегідь, коли The Sun опублікував матеріал про порушення умов звільнення під заставу, і клуб переконався, що інформація надійшла до сім’ї гравця, з якою газета також зв’язалася б із ввічливості.

Грінвуд, чий контракт з Юнайтед розрахований до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один рік, не давав публічних коментарів після того, як CPS зняв звинувачення. Грінвуд зробив коротку заяву, в якій сказав: "Я відчув полегшення, що ця справа завершена і хочу подякувати своїй родині, близьким і друзям за підтримку. Наразі більше жодних коментарів не буде".

Деякі члени жіночої команди Манчестер Юнайтед відчувають глибоку тривогу щодо перспективи повернення Грінвуда до основної чоловічої команди. Наталі Баррелл є вболівальницею чоловічої та жіночої команд Манчестер Юнайтед і засновником жіночого клубу вболівальників.

На початку лютого вона сказала The Athletic : "Я не думаю, що він повинен знову грати за Манчестер Юнайтед. Їм потрібно зробити заяву, і дозволити йому повернутися було б найгіршим, що вони могли б зробити. Це повернуло б наш клуб назад у плані того, що ми намагаємося зробити з нашою жіночою командою та такими кампаніями, як Her Game Too, які намагаються популяризувати футбол серед жінок. Я просто не хочу бачити, як він тренується. Я не хочу бачити його в формі Юнайтед. Я не хочу, щоб він коли-небудь знову виходив на Олд Траффорд.

Прочитавши цей текст пропонуємо вболівальникам МЮ чи простим читачам Football.ua відповісти на запитання: "Чи потрібно повертати МЮ Грінвуда?".