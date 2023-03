Олександр Зінченко прокоментував підсумки голосування за нагороду найкращому гравцеві лютого у складі Арсеналу.

"Вітаю, друзі. Сподіваюся, що у вас все добре. Дуже вам вдячний, що знову проголосували за мене в номінації за найкращого гравця Арсеналу в минулому місяці. Знаю, що мої одноклубники вб’ють мене. Вони думають, що люди, які голосують за мене, не розбираються у футболі.

Але забудьте про них. Давайте тиснути разом до самого кінця. Вперед, каноніри", — сказав Зінченко.

📥 (1) new message from your February Player of the Month pic.twitter.com/3ohe7KOEql