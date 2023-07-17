Англія

Лондонці будуть готуватись до нового сезона.

Челсі вирушив до Сполучених Штатів Америки на збори, де на них очікують декілька товариських поєдинків.

Вінгер лондонської команди Михайло Мудрик потрапив у список з 29 футболістів, а на командному фото опинився в центрі.

Зазначимо, що серед гравців присутні новачки команди — Крістофер Нкунку, Мало Гюсто та Ніколя Джексон.

У сезоні-2022/23 Михайло провів практично два десятки поєдинків за клуб та зміг двічі асистувати партнерам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик взяв участь у презентації нової форми Челсі/