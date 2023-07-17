Лондонці будуть готуватись до нового сезона.
Михайло Мудрик, getty images
17 липня 2023, 22:40
Челсі вирушив до Сполучених Штатів Америки на збори, де на них очікують декілька товариських поєдинків.
Вінгер лондонської команди Михайло Мудрик потрапив у список з 29 футболістів, а на командному фото опинився в центрі.
Зазначимо, що серед гравців присутні новачки команди — Крістофер Нкунку, Мало Гюсто та Ніколя Джексон.
У сезоні-2022/23 Михайло провів практично два десятки поєдинків за клуб та зміг двічі асистувати партнерам.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик взяв участь у презентації нової форми Челсі/