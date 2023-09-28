Англія

Колишній арбітр поділився думками щодо можливих переїздів рефері до азійської країни.

Марк Клаттенбург висловив думку щодо можливої праці своїх колег з Англії у чемпіонаті Саудівської Аравії — повідомляє Times.

"Я думав, що все одно зможу поїхати на чемпіонат світу у 2018 році, коли переїжджав працювати у місцевому чемпіонаті, але ФІФА та УЄФА наполягали, що мене слід розглядати як арбітра з Саудівської Аравії, а не Європи, і я не хотів займати місце когось зі своїх колег. Тому зараз рефері потрібно бути готовими до того, що в разі переїзду туди їм можуть заблокувати доступ до матчів Ліги чемпіонів, Євро та чемпіонатів світу.

Звичайно, є фінансові винагороди, але це культурний шок, коли ти там. Ви повинні адаптуватися до іншої культури та поважати її, там немає алкоголю, ви організовуєте своє життя навколо часу молитви, але Ер-Ріяд і Джидда теж гарні міста".

Раніше він працював у Прем'єр-Лізі, проте потім відправився на Аравійський півострів, а зараз працює консультантом у грецькому футболі.