Англія

Результативний удар нападника приніс Манчестер Сіті перемогу.

Правий вінгер Оскар Бобб відзначився голом за Манчестер Сіті у виїзному матчі двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасл Юнайтед.

Ньюкасл — Манчестер Сіті 2:3 Відео голів та огляд матчу 13.01.2024

Саме результативний удар 20-річного норвежця, який для нього виявився дебютним у рамках цього турніру, визнали найкращим за підсумками січня. У матчі проти Ньюкасла Бобб з'явився на полі на 82-й хвилині, а вже на 90+1-й допоміг манкуніанцям здобути три очки.

Enjoy the masterpiece in all its glory 🤩 pic.twitter.com/ZY1tKMuIIT — Premier League (@premierleague) February 16, 2024

У поточному сезоні вінгер взяв участь у 7 матчах (112 хвилин) Манчестер Сіті у чемпіонаті Англії, відзначившись асистом і згаданим вище голом.

Нагадаємо, найкращими тренером і гравцем АПЛ у січні визнали представників Ліверпуля.