Правий вінгер Оскар Бобб відзначився голом за Манчестер Сіті у виїзному матчі двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасл Юнайтед.

Ньюкасл — Манчестер Сіті 2:3 Відео голів та огляд матчу 13.01.2024

Саме результативний удар 20-річного норвежця, який для нього виявився дебютним у рамках цього турніру, визнали найкращим за підсумками січня. У матчі проти Ньюкасла Бобб з'явився на полі на 82-й хвилині, а вже на 90+1-й допоміг манкуніанцям здобути три очки.

