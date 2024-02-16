Результативний удар нападника приніс Манчестер Сіті перемогу.
Оскар Бобб, фото АПЛ
16 лютого 2024, 18:48
Правий вінгер Оскар Бобб відзначився голом за Манчестер Сіті у виїзному матчі двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасл Юнайтед.
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Саме результативний удар 20-річного норвежця, який для нього виявився дебютним у рамках цього турніру, визнали найкращим за підсумками січня. У матчі проти Ньюкасла Бобб з'явився на полі на 82-й хвилині, а вже на 90+1-й допоміг манкуніанцям здобути три очки.
У поточному сезоні вінгер взяв участь у 7 матчах (112 хвилин) Манчестер Сіті у чемпіонаті Англії, відзначившись асистом і згаданим вище голом.
Нагадаємо, найкращими тренером і гравцем АПЛ у січні визнали представників Ліверпуля.