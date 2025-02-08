Англія

Клуб вирішив поберегти українського виконавця.

Лівий захисник Віталій Миколенко не потрапив до заявки Евертона на домашній матч проти Борнмута в 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25.

У клубі пояснили, що 25-річний українець відчув дискомфорт у литковому м'язі. Тому здоров'ям гравця вирішили не ризикувати.

На рахунку Миколенка один асист у 23-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Зазначимо, що з перших хвилин вищезгаданої зустрічі гратиме центральний захисник Ілля Забарний. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку за посиланням.