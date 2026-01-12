Англія

На гравця є попит на ринку.

Чеський воротар Антонін Кінські-молодший підписав контракт із лондонським Тоттенгемом рік тому, коли перейшов із празької Славії за 16,5 млн євро, а "шпорам" в умовах кадрової кризи на позиції конче був потрібен новий голкіпер.

Однак відтоді 22-річний виконавець відіграв усього 12 матчів, пропустив 19 голів та чотири рази зіграв "на нуль", що для сталого прогресу виглядає явно недостатніми показниками.

Виправити становище може оренда до іншого клубу, тим паче, що лондонці отримали відповідні пропозиції щодо свого футболіста.

Ідеться про інтерес Вест Гема та французького Осера, які готові надати гравцю ігрову практику в належному обсязі до завершення кампанії й навіть готові повністю покривати його зарплатню.