Англія

28-річний півзахисник наполягає на поверненні до Бразилії, переговори з англійським клубом тривають.

Атакуючий півзахисник лондонського Вест Гема Лукас Пакета досяг повної усної домовленості з Фламенгу щодо особистих умов контракту. Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що з боку футболіста всі питання вже узгоджені, і сам Пакета налаштований повернутися до Бразилії. Наразі ключовим залишається етап переговорів між Фламенгу та Вест Гемом — "молотобійці" ще не дали "зеленого світла" на трансфер.

Фламенгу наполягає на негайному переході 28-річного хавбека та активно працює над угодою. Водночас ситуація залишається непростою, адже остаточне рішення повністю залежить від позиції лондонського клубу.

Пакета, який раніше вже виступав за Фламенгу, особисто тисне на Вест Гем, намагаючись прискорити повернення на батьківщину.

У поточному сезоні бразильський плеймейкер провів за "молотобійців" 19 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.