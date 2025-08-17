Новий сезон англійської Прем’єр-ліги стартує для Челсі з лондонського дербі проти Крістал Пелес. Лише місяць тому "сині" підняли над головами трофей клубного чемпіонату світу, а тепер повертаються до внутрішніх змагань, де вже на самому початку суперник не менш амбітний — чинний володар Кубка Англії та Суперкубка Англії.

НЕДІЛЯ, 17 СЕРПНЯ, 16:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі під керівництвом Енцо Марески завершив минулий сезон на четвертому місці, забезпечивши собі повернення в Лігу чемпіонів. Звісно, вболівальники "синіх" вимагають від своєї команди більшого, бо звикли до великих перемог та великих витрат на трансфери. Цього літа клуб вкотре інвестував серйозні кошти у нових футболістів, і тепер від "синіх" чекають не лише стабільності, а й спроби нав'язати справжню боротьбу за титул.

Літні збори видалися для Челсі короткими через участь на клубному ЧС, проте навіть у такому режимі команда Енцо Марески встигла здобути перемоги над Баєром та Міланом. Важливою особливістю нового сезону стане початок із серії лондонських протистоянь — після Пелес на "пенсіонерів" чекають матчі з Вест Гемом, Фулгемом і Брентфордом, тоді як статистика залишається на боці господарів: Челсі не програє "орлам" у чемпіонаті вже 15 поєдинків поспіль, а на Стемфорд Брідж здобув сім перемог із восьми останніх.

Для Крістал Пелес ж це літо стало справжнім американськими гірками. Після тріумфу в Кубку Англії та виходу в Лігу Європи клуб отримав неприємний удар від УЄФА — апеляція проти пониження до Ліги конференцій була відхилена через спільного власника з Ліоном, який також кваліфікувався до Ліги Європи. Попри це, підопічні Олівера Гласнера розпочали сезон із позитиву, здолавши Ліверпуль у серії пенальті та здобувши Суперкубок Англії. І зробили вони це не з позиції другого номера та менш іменитого клубу — "орли" переграли чемпіонів АПЛ абсолютно по ділу, у плані футбольної складової.

Втім, календар серпня для Пелес виявиться дуже насиченим: двобій із Челсі, матч проти Астон Вілли та плейоф Ліги конференцій проти Фредрікстада. Додамо сюди ще й чутки навколо майбутнього двох беззаперечних лідерів Марка Геї та Еберечі Езе — і стає зрозуміло, що "орлам" просто не буде. Але Гласнер вже справлявся з продажом Майкла Олісе до Баварії, а його підопічні зараз підходять до старту сезону в гарній формі — дев’ять офіційних матчів без поразок поспіль, щодо, звісно, додає "орлам" впевненості перед сьогоднішнім виїздом на Стемфорд Брідж.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.64, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 5.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Тосін, Чалоба, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Нету, Палмер, Гіттенс — Жуан Педро

КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Г’юз, Мітчелл — Сарр, Матета, Езе

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА