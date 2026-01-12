Іспанія

Президент каталонського клубу підбив підсумки перемоги над Реалом у фіналі турніру.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував перемогу команди у фіналі Суперкубка Іспанії, в якому каталонці обіграли Реал з рахунком 3:2.

"Видовищний футбол команди в такій важливій події. Ця команда — справжня сім'я. Вони дуже щедрі. Гравці запропонували мені підняти трофей, і я не вагався. Такі моменти дають відчуття приналежності до колективу.

У фіналі немає фаворитів. Ми дуже добре почали, потім пропустили гол, але команда ніколи не опускала голови.

Найважливіше — це команда. Справжня сила цієї команди — її командний дух.

Вони дуже хотіли перемогти, бо це був фінал, і вони виправдали очікування. Ми приїхали сюди, щоб пережити цей момент і подарувати вболівальникам Барселони по всьому світу Суперкубок, який прославляє нас на весь світ", — сказав Лапорта.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Реал у рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2026.