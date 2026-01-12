Італія

Але лондонці не квапляться відпускати футболіста.

Французький нападник лондонського Тоттенгема Матіс Тель не приховує амбіцій поїхати на чемпіонат світу-2026 у складі національної збірної своєї країни.

Однак для цього 20-річному виконавцю треба, для початку, повернутись до стабільної ігрової форми, бо з 685 хвилинами в 19 матчах цього сезону та трьома забитими м’ячами в активі ця місія виглядає нездійсненною.

Гравець при цьому готовий на радикальні кроки й навіть не проти провести другу частину сезону в оренді в іншому клубі.

Допомогти в цьому плані можуть італійська Рома, іспанський Вільярреал, а також кілька клубів французької Ліги 1.

Проте наразі позиція "шпор" полягає в тому, щоб тримати гравця ротації в складі власної команди.