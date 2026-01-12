Італія

Іспанець Пабло Марі переїхав до Саудівської Аравії на короткостроковий контракт.

Саудівський Аль-Хіляль домовився з Фіорентиною про трансфер центрального захисника Пабло Марі. 32-річний іспанець продовжить кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

За умовами угоди, Марі підписав контракт терміном на шість місяців із можливістю пролонгації ще на один сезон. Сума трансферу склала близько двох мільйонів євро.

Пабло Марі приєднався до Фіорентини у січні 2025 року. У поточному сезоні він провів 16 матчів у всіх турнірах у складі італійського клубу. Протягом кар’єри захисник також виступав за Арсенал, Фламенго, Удінезе, Монцу та низку клубів в Іспанії. У його активі перемоги в Кубку Англії та Кубку Лібертадорес.

Раніше стало відомо, що Фіорентина наближається до оренди Бальданці.