Іспанія

Керівництво клубу не розглядає звільнення тренера.

Керівництво Реала не планує відставку головного тренера Хабі Алонсо. У мадридському клубі вважають, що результати та якість гри команди поступово покращуються, попри поразку у фіналі Суперкубка Іспанії Барселоні 2:3.

За інформацією As, Реал має намір працювати над подальшим розвитком команди спільно з Алонсо. Основний акцент найближчим часом буде зроблено на фізичній підготовці футболістів та зменшенні кількості травм, які впливають на стабільність складу.

У клубі переконані, що саме ці напрямки є ключовими для стабілізації результатів і прогресу команди в другій частині сезону.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Реал у рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2026.