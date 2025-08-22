Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 22 серпня та розпочнеться о 22:00.

Другий тур АПЛ одразу підкидає глядачам яскраве лондонське дербі: Вест Гем прийме Челсі на Лондон Стедіум. Обидві команди розпочали сезон невдало та не знають смаку перемог, тому матч обіцяє бути принциповим і напруженим.

П’ЯТНИЦЯ, 22 СЕРПНЯ, 22:00 ▪️ ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вест Гем стартував катастрофічно, поступившись Сандерленду з розгромним рахунком 0:3. Поразка від новачка еліти лише додала тиску на Грема Поттера, якого й без того недолюблюють уболівальники "молотобійців" після слабкого фінішу минулого сезону. Проблеми в організації гри, вразлива оборона та відсутність лідера після відходу Мо Кудуса — головні питання, на які лондонцям потрібно терміново знайти відповіді.

Ситуація ускладнюється й домашньою статистикою — Вест Гем виграв лише один із останніх восьми поєдинків на власному полі в АПЛ, через що фанати команди вже, напевно, втомилися демонстративно залишати трибуни стадіону завчасно. З огляду на суперника, оптимізму небагато, адже Челсі виграв три останні очні зустрічі. Основні надії господарів знову пов’язані з Джарродом Боуеном, який минулого сезону зробив 21 результативну дію в чемпіонаті.

Челсі теж залишив неоднозначне враження у першому турі, зігравши 0:0 із Крістал Пелас. Попри амбіції боротися за високі місця, команда Енцо Марески виглядала блідо, створивши мінімум небезпеки біля чужих воріт. Дебют деяких новачків вийшов змазаним, а питання щодо ефективності трансферів уже викликають дискусії.

Втім, “сині” мають солідний запас міцності та достатньо якості, аби зламати опір суперника. Окремо варто відзначити Жуана Педро, який особливо полюбляє грати проти Вест Гема — на його рахунку шість голів у ворота “молотобійців”. А з урахуванням невтішної статистики виїзних матчів (лише дві перемоги в останніх 11 іграх АПЛ), перемога зараз потрібна лондонцям як ковток свіжого повітря.

Очікування від поєдинку прості: обидві команди перебувають під тиском результату вже на старті сезону, і кожна помилка може коштувати дорого. Вест Гем намагатиметься відновити віру фанів після провалу в Сандерленді, тоді як Челсі прагне здобути першу перемогу, аби не відстати від групи лідерів. Дербі обіцяє бути нервовим і принциповим, адже тут важливі не лише три очки, а й психологічна перевага. Перемога Вест Гема оцінюється в 5.10, перемога Челсі — в 1.68, а нічия — у 4.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ВЕСТ ГЕМ : Германсен — Тодібо, Кілман, Агерд — Ван-Біссака, Ворд-Праус, Соучек, Діуф — Боуен, Фюллькруг, Пакета

ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Ачімпонг, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Нету, Палмер, Естеван — Жуан Педро

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА