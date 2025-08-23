Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 23 серпня та розпочнеться о 19:30.

Прем’єр-ліга повертається на Емірейтс — і одразу з поєдинком, який може подарувати чимало інтриги. Арсенал після непростої, але цінної перемоги над Манчестер Юнайтед готується до першої домашньої гри сезону. Суперник — новачок еліти Лідс, який уже встиг заявити про себе гучним успіхом на старті.

СУБОТА, 23 СЕРПНЯ, 19:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал підійшов до нової кампанії у ролі одного з фаворитів чемпіонату. Команда Мікеля Артети виграла три останні матчі АПЛ із мінімальною різницею, але при цьому останнім часом продовжує демонструвати стабільність проти прямих конкурентів або суперників із так званої "великої шістки". Символічно, що саме стандарти знову стали головним козирем "канонірів" у першому турі з Манчестер Юнайтед — гол Калафіорі на Олд Траффорд вкотре підтвердив силу лондонців у цьому компоненті.

Незважаючи на деякі проблеми з травмами (Габріел Жезус і Кай Гаверц залишаються поза грою), склад Арсеналу виглядає на папері дуже потужним — тим паче якщо буде оформлений трансфер Еберечі Езе. Новачок Віктор Йокерес ще шукає свій перший гол у футболці "канонірів" в офіційних іграх, за фактом проваливши першу гру з Ман Юнайтед. Утім, стабільність Деклана Райса та постійний пресинг з креативністю Мартіна Едегора створюють баланс у центрі поля (хто б там не критикував норвежця — просто подивіться, який обсяг роботи він виконує в різних компонентах — не тільки атаці). Статистика теж на боці лондонців: вони не програють Лідсу вже 14 матчів поспіль, вигравши останні шість.

Лідс, у свою чергу, повернувся до АПЛ здобутими трьома очкам у першому турі — 1:0 проти Евертона і дебютний гол з неоднозначного пенальті від Лукаса Нмеча стали яскравим сигналом про серйозність намірів "павичів" зберегти прописку в еліті. Клуб вклав близько 92 мільйонів фунтів у літні трансфери, суттєво підсиливши кожну лінію. Серед новачків — воротар Лукас Перрі, захисник Габріель Гудмундссон і хавбек Антон Штах, які одразу влилися у стартовий склад.

Команда Даніеля Фарке робить ставку на інтенсивний пресинг і динамічну гру на флангах. Віллі Ньйонто та Джек Гаррісон постійно загрожують захисникам, а в центрі поля тріо енергійних хавбеків забезпечує баланс між обороною та атакою. Утім, є і слабкі місця: Лідс погано захищається на стандартах, а саме цей компонент — один із козирів Арсеналу.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс — Сака, Йокереш, Мартінеллі

ЛІДС ЮНАЙТЕД : Перрі — Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон — Штах, Груєв, Танака — Ньйонто, Нмеча, Гаррісон

