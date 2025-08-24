Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 24 серпня та розпочнеться о 18:30.

Прем’єр-ліга продовжує набирати обертів, і в другому турі нас чекає цікаве протистояння у Лондоні. Фулгем проведе перший домашній матч нового сезону проти Манчестер Юнайтед. Для господарів це шанс перевірити свої амбіції на тлі іменитого суперника, а для гостей — можливість довести, що гарний інтенсивний футбол у першому турі з Арсеналом — не разова акція, а підсумкова поразка на тлі нереалізованих моментів — банальне невезіння.

НЕДІЛЯ, 24 СЕРПНЯ, 18:30 ▪️ КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фулгем у минулому турі проявив характер, вирвавши нічию 1:1 у Брайтона завдяки пізньому голу Родріго Муніза на 96-й хвилині. Цей результат став логічним продовженням вдалої передсезонної підготовки команди Марку Сілви. "Котеджери" знову продемонстрували, що здатні боротися до останнього і не здаватися навіть у, здавалося б, безнадійних ситуаціях.

Втім, є і проблеми. На лівому фланзі оборони залишаються кадрові питання — Ентоні Робінсон і Раян Сессеньйон пропустили гру проти Брайтона, і їх участь у матчі з Юнайтед під питанням. У центрі уваги — Родріго Муніз, який після літніх чуток про можливий відхід знову заявляє про себе і прагне закріпитися у стартовому складі. А конкуренцію за місце під нападником складають одразу кілька виконавців — Сміт-Роу, Андреас Перейра і Джошуа Кінг.

Манчестер Юнайтед, як зазначалося вище, стартував із поразки від Арсеналу (0:1), але матч залишив радше відчуття недосказаності (для фанатів МЮ — можливо, навіть несправедливості на тлі вельми непоганої гри в атаці), ніж розчарування. Команда Рубена Аморіма виглядала солідно, створювала моменти, однак відверто підвела реалізація. Новачки Браян Мбемо та Матеус Кунья одразу додали динаміки в атаці, але проти принципового суперника тиждень тому вирішили дрібні деталі — там де помилився Алтай Баїндир, там дуже впевнено зіграв Давід Рая; де Магвайр або Угарте не отримували попередження за явні порушення, там і для призначення пенальті гравці МЮ мусили мати більше аргументів, ніж просто бажання його заробити у заключному відрізку зустрічі.

Щодо сьогоднішньої гри, то "червоні дияволи" мають чудову статистику на Крейвен Коттедж: останні вісім виїзних матчів у чемпіонаті проти Фулгема завершувалися їхніми перемогами. Ба більше, саме тут минулого сезону вони вирвали мінімальну перемогу завдяки пізньому голу Лісандро Мартінеса. Цього разу аргентинець команді не допоможе через травму, як і Нуссаїр Мазрауї, проте решта складу готова довести, що серпнева поразка від Арсеналу була випадковістю — ну, і поквитатися за виліт в 1/8 минулого розіграшу Кубка Англії після серії пенальті також ніхто не відміняв.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Ман Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2.15, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 3.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ФУЛГЕМ : Лено — Тете, Андерсен, Куенка, Бессі — Берге, Лукич — Адама Траоре, Сміт-Роу, Івобі — Муніз

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Йоро, Де Лігт, Шоу — Амад, Бруну Фернандеш, Каземіро, Доргу — Мбемо, Кунья — Шешко

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА