Італія

Трансфер на тлі скандалу в Марселі.

Англійський нападник Джонатан Роу тиждень тому став учасником бійки із півзахисником Адрієном Рабьо в роздягальні французького Марселя, через що обох гравців у підсумку виставили на трансфер.

І якщо щодо французького футболіста оновлень наразі не надходило, то 22-річний англієць уже позує у формі нового клубу.

Італійська Болонья узгодила трансфер за 16 млн євро + 3 млн євро бонусів та підписала контракт із футболістом до 2029 року + рік опції.

У минулому сезоні англієць провів 30 матчів, забив три голи та віддав чотири асисти.