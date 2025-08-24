Трансфер на тлі скандалу в Марселі.
Джонатан Роу, BolognaFC1909en
24 серпня 2025, 13:52
Англійський нападник Джонатан Роу тиждень тому став учасником бійки із півзахисником Адрієном Рабьо в роздягальні французького Марселя, через що обох гравців у підсумку виставили на трансфер.
І якщо щодо французького футболіста оновлень наразі не надходило, то 22-річний англієць уже позує у формі нового клубу.
Італійська Болонья узгодила трансфер за 16 млн євро + 3 млн євро бонусів та підписала контракт із футболістом до 2029 року + рік опції.
У минулому сезоні англієць провів 30 матчів, забив три голи та віддав чотири асисти.