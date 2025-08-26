Англія

Французький клуб чекає більшої пропозиції, а сам футболіст не приховує бажання переїхати в Англію.

Трансферна історія навколо Ділана Бакви отримала новий поворот. Страсбург відхилив пропозицію Ноттінгем Форест на суму £30,2 млн, яка включала £23,7 млн гарантованого платежу та ще £6,5 млн у вигляді бонусів. Французький клуб вимагає не менше £30 млн лише як базову суму, не рахуючи додаткових виплат.

22-річний футболіст, який відзначився 11 голами та 20 асистами з моменту переходу з Бордо у 2023 році, сам наполягає на переїзді в АПЛ і зберігає оптимізм, що сторони все ж домовляться.

Раніше Форест уже робив оновлену пропозицію, яка наближалася до очікуваної вартості гравця. Втім, переговори не завершилися, і ситуація знову зайшла в глухий кут.

Додаткової гостроти історії додає і внутрішня напруга в самому Ноттінгем Форест. Головний тренер Нуну Ешпіріту Санту натякав, що його відносини з власником клубу Евангелосом Марінакісом стали "не такими близькими". Незадоволення пов’язане насамперед із трансферною політикою: незважаючи на вісім підписань цього літа, наставник наполягає на додаткових підсиленнях, включаючи воротаря та захисників.

У таких умовах трансфер Бакви виглядає ще менш очевидним. Водночас конкуренцію можуть скласти й інші клуби — зокрема Лідс і Сандерленд, які також стежать за ситуацією.