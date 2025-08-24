Наставник команди запевнив, що зосереджений на матчах, та заявив про готовність продовжувати роботу в клубі.
Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту прокоментував інформацію про можливе звільнення та чутки щодо його потенційної заміни Жозе Моурінью, який нині очолює Фенербахче.
— Це повна нісенітниця. Ми зараз зосереджені на іграх, це найголовніше, — заявив Санту в коментарі Sky Sports.
Португальський фахівець також підкреслив, що хоче продовжувати працювати з командою:
— Чи хочу й надалі тренувати команду? Звісно!
Наставник додав, що найближчим часом планує обговорити ситуацію з керівництвом клубу:
— Найближчим часом я проведу розмову із керівництвом клубу. Не сьогодні, звичайно, але незабаром, — сказав тренер.
Також повідомлялось, що Постекоглу може замінити Нуну в Ноттінгем Форест.