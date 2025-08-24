Англія

Наставник команди запевнив, що зосереджений на матчах, та заявив про готовність продовжувати роботу в клубі.

Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту прокоментував інформацію про можливе звільнення та чутки щодо його потенційної заміни Жозе Моурінью, який нині очолює Фенербахче.

— Це повна нісенітниця. Ми зараз зосереджені на іграх, це найголовніше, — заявив Санту в коментарі Sky Sports.

Португальський фахівець також підкреслив, що хоче продовжувати працювати з командою:

— Чи хочу й надалі тренувати команду? Звісно!

Наставник додав, що найближчим часом планує обговорити ситуацію з керівництвом клубу:

— Найближчим часом я проведу розмову із керівництвом клубу. Не сьогодні, звичайно, але незабаром, — сказав тренер.

Також повідомлялось, що Постекоглу може замінити Нуну в Ноттінгем Форест.