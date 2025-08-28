Англія

Трансфер на суму понад 80 мільйонів євро з бонусами!

Нік Вольтемаде стане гравцем Ньюкасл Юнайтед після того, як клуб прийняв офіційну пропозицію, повідомляє Фабріціо Романо. Сума трансферу перевищує 80 мільйонів євро з урахуванням бонусів, а медичне обстеження заплановане в Англії протягом найближчих 24 годин, організування подорожі вже триває.

Довгострокова угода з 23-річним німецьким нападником узгоджена, і він дав згоду на перехід до "сорок". Цей трансфер може стати одним із ключових підсилень команди в нинішнє трансферне вікно.

Вольтемаде, який вирізнявся результативністю в Бундеслізі та на молодіжному чемпіонаті Європи, стане важливим елементом атаки Ньюкасл Юнайтед, і вболівальники з нетерпінням чекають його.

Раніше Ісак зробив гучну заяву про конфлікт із Ньюкаслом та отримав відповідь від керівництва "сорок". Незважаючи на конфлікт, головний тренер "сорок" Едді Гау все ще хоче бачити шведа в своїй команді.