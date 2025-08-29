Англія

Потужна заява португальця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що час від часу думає над відходом з манкуніанського клубу. Його слова наводить Manchester Evening News.

"Реакція на поразку від Грімсбі? Я буду поводитися так кожного разу, коли ми програємо таким чином. Іноді я ненавиджу своїх гравців, іноді люблю їх, іноді мені хочеться їх захистити. Це мій стиль поведінки. Я буду поводитися так. У той момент я був дуже засмучений.

Є багато досвідчених людей, які кажуть про те, як мені слід поводитися зі ЗМІ, бути більш спокійним. Я буду тим, хто я є, тому що з такою пристрастю я ставлюся до роботи.

У той момент я був розчарований. Ми добре провели передсезонку і грали краще. Але така гра мене дійсно розчарувала.

Іноді мені хочеться піти, іноді – залишитися тут на 20 років, іноді мені подобається бути зі своїми гравцями, іноді – ні. Мені потрібно вдосконалюватися", – сказав Аморім.

Зазначимо, що МЮ в рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги поступився представнику League Two Грімсбі Таун в серії післяматчевих пенальті (2:2, по пен. 11:12).