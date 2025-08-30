У третьому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на Олд Траффорд новачка еліти — Бернлі. Матч, який ще кілька тижнів тому здавався рутинним для підопічних Рубена Аморіма, нині набуває характеру битви "ва-банк" для наставника "червоних дияволів", адже команда все ще не здобула жодної перемоги у новому сезоні.

СУБОТА, 30 СЕРПНЯ, 17:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед входить у поєдинок під величезним тиском. Виліт від четвертолігового Грімсбі у серії пенальті (11:12) став одним із найгучніших провалів клубу останніх років, а загалом "червоні дияволи" залишаються без перемог у перших трьох офіційних матчах сезону. Поразка від Арсеналу за вельми непоганої гри, нічия з Фулгемом та нинішня криза відображають проблеми, які не вирішили навіть літні трансфери.

Аморім має лише 35,5% перемог на посаді тренера Юнайтед — це найгірший показник серед наставників клубу з часів Алекса Фергюсона. Вболівальники все голосніше говорять про зміни, але поки що наставник отримає шанс довести свою спроможність у матчі проти "бордових". Водночас варто пам’ятати, що Манчестер Юнайтед уже 23 матчі поспіль не програє командам, які щойно піднялися з Чемпіоншипу. Ця серія може стати психологічною опорою. Втім, статистика домашніх ігор залишається тривожною: лише три перемоги за останні 13 матчів на Олд Траффорд.

Бернлі, навпаки, зустрічає цей матч у піднесеному настрої. Після стартової поразки від Тоттенгема команда Скотта Паркера зробила два переможні кроки — спершу над Сандерлендом у чемпіонаті, а потім над Дербі у Кубку ліги. В обох матчах яскраво проявили себе новачки, серед яких Сонне та Ентоні, а Мартін Дубравка й Ганнібал, колишні гравці Юнайтед, матимуть певну додаткову мотивацію проявити себе на Олд Траффорд.

"Бордові" вже не раз доводили, що здатні псувати настрій грандам. Статистика тут може певною мірою говорити на їхню користь: з дев’яти візитів до Юнайтед у Прем’єр-лізі вони уникали поразки у п’яти випадках. Для команди, яка щойно повернулася з Чемпіоншипу, це серйозна психологічна допомога. Їхня головна мета на сезон — виживання, і кожен очковий здобуток проти фаворита буде золотим.

За версією букмекерів, найбільші шанси на успіх мають підопічні Рубена Аморіма: на перемогу Манчестер Юнайтед пропонують коефіцієнт 1.40, потенційний успіх Бернлі оцінюється у 8.10, тоді як нічийний результат представлений показником 5.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Баїндир — Йоро, де Лігт, Шоу — Далот, Бруну Фернандеш, Каземіро, Доргу — Мбемо, Маунт — Кунья

БЕРНЛІ : Дубравка — Вокер, Гамфріс, Естев, Екдаль, Гартман — Ганнібал, Угочукву, Каллен, Ентоні — Фостер

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА