Англія

Українець відновився після пошкодження.

У рамках третього туру Англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптон на Молінью Стедіум прийматиме ліверпульський Евертон.

Головний тренер "ірисок" Девід Моєс визначився зі стартовим складом на вищезазначений матч, в якому місце знайшлося українському лівому захиснику Віталію Миколенко.

Для 26-річного українця це буде дебютна гра у поточному сезоні АПЛ. Попередні два тури він пропустив через травму.

Зазначимо, що матч між Вулвергемптоном та Евертоном відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.