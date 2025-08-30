Українець відновився після пошкодження.
Vitaliy Mykolenko, getty images
30 серпня 2025, 16:42
У рамках третього туру Англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптон на Молінью Стедіум прийматиме ліверпульський Евертон.
Головний тренер "ірисок" Девід Моєс визначився зі стартовим складом на вищезазначений матч, в якому місце знайшлося українському лівому захиснику Віталію Миколенко.
Для 26-річного українця це буде дебютна гра у поточному сезоні АПЛ. Попередні два тури він пропустив через травму.
Зазначимо, що матч між Вулвергемптоном та Евертоном відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.