Англія

Обидві команди не змогли відкрити рахунок.

На стадіоні Елленд Роуд відбувся заключний матч сьогоднішнього дня в рамках 3-го туру англійської Прем’єр-ліги між Лідсом Юнайтед та Ньюкаслом Юнайтед. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

Stalemate at Elland Road 🤝 pic.twitter.com/nSwaR3eD4Y — Premier League (@premierleague) August 30, 2025

У першому таймі обидві команди створили кілька небезпечних моментів, але відзначитися нікому не вдалося. Найближчим до голу був нападник "сорок" Осула, який отримав пас від Ремзі та пробив з десяти метрів – м’яч влучив у захисника. Лідс відповів своїми напівмоментами, проте також безуспішно. Єдиним ударом у площину до перерви відзначився Мерфі – прямо в руки Перрі.

У другому таймі гра не стала більш результативною. Мерфі ще раз пробував вразити ворота господарів, але Перрі впорався з ударом. Дебютував у складі гостей Домінік Калверт-Льюїн, який кілька разів зачепився за м’яч і завдав удару у площину лише на 90-й хвилині – Поуп надійно зіграв.

Таким чином, Ньюкасл Юнайтед продовжує безвиграшну серію у чемпіонаті, яка тепер складає п’ять матчів. Лідс здобув четверте очко за три тури сезону.

Лідс Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Лідс Юнайтед: Перрі — Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон (Джастін, 80) — Лонгстафф, Груєв, Штах — Джеймс (Гаррісон, 60), Нмеча (Калверт-Льюїн, 70), Ньйонто (Ааронсон, 60)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Голл, 62), Шер, Ботман (Барнс, 69), Берн — Гімараес, Тоналі, Ремзі (Майлі, 46) — Мерфі (Еланга, 62), Осула, Лівраменто

Попередження: Ньйонто — Поуп