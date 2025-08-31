НЕДІЛЯ, 31 СЕРПНЯ, 16:00 ▪️ АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Брайтон під керівництвом Фабіана Гюрцелера поки що не радує результатами в АПЛ: після домашньої нічиєї з Фулгемом "чайки" поступилися Евертону на відкритті нового стадіону "ірисок". І хоча грали підопічні досить яскраво та володіли ініціативою, проблеми з реалізацією знову стали на заваді. Натомість у Кубку ліги все виглядало інакше — перемога 6:0 над Оксфорд Юнайтед довела, що команда має атакувальний потенціал.

Варто згадати й про приємну статистику для вболівальників "чайок": минулого сезону Брайтон зумів взяти чотири очки у протистоянні з Манчестер Сіті, включно з домашньою перемогою. Якщо Гюрцелеру вдасться повторити такий трюк, він стане лише другим тренером після Рональда Кумана, хто уникне поразок у трьох поспіль дуелях із Гвардіолою.

Манчестер Сіті розпочав сезон ефектною перемогою 4:0 над Вулвергемптоном, але вже у другому турі оступився — Тоттенгем знову став "прокляттям" для чемпіонів, скориставшись індивідуальними помилками суперника. Особливо невдало матч склався для Джеймса Траффорда, який припустився результативного ляпу. До того ж травма Раяна Аїта-Нурі та відсутність кількох важливих гравців лише ускладнили завдання.

Попри це, "містяни" залишаються грізною силою: їхня виїзна статистика вражає — п’ять матчів поспіль без пропущених голів у Прем’єр-лізі. А недільний поєдинок може стати історичним, адже шоста "суха" гра поспіль на виїзді стане клубним рекордом. Для Ерлінга Голанда цей матч також особливий — норвежець може відзначити своє соте протистояння в АПЛ.

За версією букмекерів, найбільші шанси на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли: на перемогу Манчестер Сіті пропонують коефіцієнт 2.00, потенційний успіх Брайтона оцінюється у 3.95, тоді як нічийний результат представлений показником 4.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



БРАЙТОН : Вербрюгген — Віффер, Данк, ван Геке, Де Кюпер — Балеба, Аярі — Мінте, О’Райлі, Мітома — Велбек

МАНЧЕСТЕР СІТІ : Траффорд — Льюїс, Стоунз, Діаш, О’Райлі — Родрі — Шеркі, Бернарду Сілва, Рейндерс, Мармуш — Голанд

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА