НЕДІЛЯ, 31 СЕРПНЯ, 18:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Ліверпуль у перших турах знову продемонстрував звичну драму: матчі проти Борнмута та Ньюкасла могли завершитися розчаруванням, але пізні голи врятували команду Арне Слота. Новачки швидко інтегруються у склад: Юго Екітіке забив у кожному з трьох стартових матчів, а Флоріан Вірц став рекордним трансфером клубу. Водночас оборона мерсісайдців виглядає дуже вразливою — вони пропускали двічі у всіх офіційних поєдинках сезону. Якщо атака виглядає грізною, то саме захисна лінія може стати слабким місцем у боротьбі за титул.

Незважаючи на проблеми в обороні, "червоні" мають серію з 36 матчів поспіль із голами у Прем’єр-лізі, і саме в неділю можуть встановити новий клубний рекорд — 37. Мохамед Салах, який забив Арсеналу вже 11 разів у чемпіонаті, знову буде ключовою фігурою, а підтримка Енфілда перетворює матч на справжній іспит для суперника.

Арсенал розпочав сезон з холоднокровної перемоги на Олд Траффорд над Манчестер Юнайтед, а потім упевнено розгромив Лідс. Команда Мікеля Артети ще не пропускала голів у чемпіонаті, і в разі чергової "сухої" гри може повторити досягнення, яке не підкорялося клубу вже понад 100 років. Віктор Йокерес швидко довів, що стане ударною силою команди, а Юррієн Тімбер відзначився результативною грою на фланзі.

Проблемою для "канонірів" стали численні травми: Букайо Сака та Кай Гаверц вибули на певний термін, а участь Мартіна Едегора і Бена Вайта під питанням. Водночас придбання Еберечі Езе та Ноні Мадуеке дають Артеті необхідну глибину складу. Лондонці підходять до гри з хорошою серією: вони не програють Ліверпулю в АПЛ вже шість матчів поспіль, але востаннє перемагали на Енфілді ще у 2012-му.

За версією букмекерів, більші шанси на успіх сьогодні мають підопічні Арне Слота: на перемогу Ліверпуля пропонують коефіцієнт 2.36, потенційний успіх Арсеналу оцінюється у 3.10, тоді як нічийний результат представлений показником 3.40.

ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке

АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Езе, Cубіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі

