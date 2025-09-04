Названо імена претендентів на приз найкращому гравцеві місяця в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

На нагороду загалом претендують вісім футболістів:

Ріккардо Калафьорі (Арсенал) – 3 матчі, 1 гол, 2 асисти;

Юго Екітіке (Ліверпуль) – 3 матчі, 2 голи, 1 асист;

Джек Гріліш (Евертон) – 3 матчі, 4 асисти;

Марк Геї (Крістал Пелес) – 3 матчі, 2 сухі матчі;

Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті) – 3 матчі, 3 голи;

Жоау Педру (Челсі) – 3 матчі, 2 голи, 2 асисти;

Антуан Семеньйо (Борнмут) – 3 матчі, 2 голи, 1 асист;

Домінік Собослаї (Ліверпуль) – 3 матчі, 1 гол.