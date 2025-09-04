Англія

Клуб об’єднує зусилля з глобальною криптовалютною біржею.

Співпраця прискорить міжнародне зростання та відкриє нові цифрові можливості для вболівальників.

Ньюкасл підписав довгострокове партнерство з глобальною криптовалютною біржею BYDFi, що стало значним етапом у глобальному розвитку клубу.

Як Офіційний криптовалютний біржовий партнер клубу, BYDFi тісно співпрацюватиме з Newcastle United, щоб налагодити зв’язок із швидко зростаючою глобальною фан-базою «сорок», а також продемонструвати свої інноваційні фінансові рішення новим аудиторіям у всьому світі.

Партнерство посилить присутність клубу на ключових міжнародних ринках та надасть вболівальникам доступ до інструментів цифрових фінансів, експертизи та нових можливостей через передову платформу BYDFi.

Коментуючи нове партнерство, комерційний директор Newcastle United Пітер Сільверстоун сказав:

"Ми раді вітати BYDFi в сім’ї Newcastle United. Це амбітний, прогресивний бренд, місія якого — допомагати людям будувати своє фінансове майбутнє — справді нам близька.

Наш клуб останніми роками демонструє неймовірне зростання: з сезону 21/22 наша телеглядацька аудиторія посідає друге місце серед провідних клубів Європи, а в Азійсько-Тихоокеанському регіоні ми приваблюємо п’яту за величиною аудиторію Прем’єр-ліги. Додайте до цього те, що минулого сезону ми стали клубом, який найшвидше зростав у соціальних мережах Прем’єр-ліги — і стає очевидним, що наша фан-база розширюється неймовірними темпами.

Це партнерство дає BYDFi чудову платформу для взаємодії з нашими вболівальниками по всьому світу, і разом ми створюватимемо нові цифрові враження, щоб наблизити фанів ще ближче до клубу".

Майкл Ханг, співзасновник і генеральний директор BYDFi, додав:

"Тривалий успіх — чи то на футбольному полі, чи у фінансах — приходить завдяки правильним діям, що повторюються знову і знову протягом часу. Для нас велика честь стати партнером Newcastle United та підтримувати мислення, де віра поєднується зі стабільною практикою. Саме це і означає для нас "BUIDL Your Dream Finance"; BUIDL — наш термін для дій, які перетворюють ідеї на реальність.

Партнерство з одним із найбільших клубів Європи демонструє наші амбіції продовжувати зростання та виходити на нові аудиторії. Ми раді співпрацювати з Newcastle United і звертатися до їхньої зростаючої глобальної фан-бази".

BYDFi, заснована у 2020 році, сьогодні обслуговує понад 1 000 000 користувачів у 190+ країнах і регіонах. Компанія пропонує широкий спектр криптотрейдингових сервісів як для новачків, так і для досвідчених інвесторів, роблячи особливий акцент на дотриманні норм, освіті та побудові спільноти.