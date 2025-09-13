Англія

Football.ua представляє прев’ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 13 вересня та розпочнеться о 14:30.

У четвертому турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал прийме Ноттінгем Форест на Емірейтс. Господарі прагнуть повернутися на переможний шлях після поразки від Ліверпуля, а гості розпочинають нову еру під керівництвом Анже Постекоглу. До того ж увага українських уболівальників прикута до Олександра Зінченка, який цього сезону виступатиме в оренді за Форест, але проти Арсеналу вийти не зможе.

АРСЕНАЛ — НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ СУБОТА, 13 ВЕРЕСНЯ, 14:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS Команда Мікеля Артети впевнено розпочала новий сезон: перемоги над Манчестер Юнайтед (1:0) і Лідсом (5:0) показали, що "каноніри" знову готові боротися за вершину турнірної таблиці. Втім, поразка на Енфілді від Ліверпуля (0:1) оголила старі проблеми Арсеналу у матчах проти топ-суперників. Вдома ж лондонці традиційно відчувають себе значно комфортніше — Форест не перемагав тут із 1989 року.

Попри кадрові втрати (відсутність Сака, Гаверца, Саліба), Арсенал зберігає високий атакувальний потенціал. Віктор Йокерес уже встиг відзначитися дублем, Деклан Райс залишається лідером у центрі поля, а "блудний син" Еберечі Езе прагне довести свою корисність рідному клубу із перших поєдинків після свого повернення. Важливим буде і внесок капітана Мартіна Едегора, від якого чекають не тільки великого обсягу тіньової роботи, а й результативних дій.

Ноттінгем Форест, у свою чергу, почав сезон нестабільно: перемога над Брентфордом (3:1), нічия з Крістал Пелес (1:1) і нищівна поразка від Вест Гема (0:3). Ця невдача стала скоріше не останньою краплею для керівництва, а лише зручним приводом здійснити заплановане на тлі внутрішніх конфліктів — Нуну Ешпіріту Санту було звільнено, а змінив його чинний переможець Ліги Європи Анже Постекоглу. Австралієць відомий своєю атакувальною філософією, яка кардинально відрізняється від попередника. Тому така кардинальна зміна вектору може боляче вдарити по результатах "лісників" у перші місяці.

Серед лідерів команди варто відзначити Моргана Гіббса-Вайта — головного мозкового центру в середині поля, та Кріса Вуда, який перебуває у хорошій формі ще з минулого сезону. Молодий Елліот Андерсон також отримує серйозну роль, його останні виступи привели навіть до виклику у збірну Англії. Втім, кадрові проблеми теж є: крім Зінченка, не допоможуть команді травмовані Ола Айна та Ніколас Домінгес.

За версією букмекерів, більші шанси на успіх сьогодні мають підопічні Мікеля Артети: на перемогу Арсеналу пропонують коефіцієнт 1.35, потенційний успіх Ноттінгем Форест оцінюється у 9.00, тоді як нічийний результат представлений показником 5.44.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Cубіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Езе

НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Селс — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Єйтс — Макейті, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА