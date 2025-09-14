Англія

Подивимося, як воно буде сьогодні.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні матчу четвертого туру АПЛ з Манчестер Юнайтед. Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"З тих пір, як я був призначений головним тренером "Сіті", ми майже завжди були сильнішими за "Юнайтед". Якщо порахувати дев'ять років з останніх десяти, то в багатьох випадках перевага була на нашому боці. Ми набрали багато очок в особистих зустрічах.

Звичайно, "Юнайтед" може перемогти нас. Це футбол, і цю можливість не можна заперечувати. Однак ми не прагнемо вийти на поле і програти. Нам потрібні очки, ми повинні зупинити серію з двох поразок. Тому дуже важливо вийти з дербі як мінімум з перемогою.

Ми поважаємо "Юнайтед". Я дуже ввічливий. Я поважаю історію та їхню спадщину. "Юнайтед" – це "Юнайтед". Незалежно від того, як добре чи погано складаються справи команди, там завжди є якісні гравці. Просто подивіться, скільки грошей клуб витратив за останні десять років.

Фоден нарешті готовий грати. Він в повному обсязі тренується і відчайдушно хоче відчувати себе щасливим, отримувати радість від кожного тренування та гри. Одна з причин наших труднощів полягала в тому, що нам дуже не вистачало його в фінальній третині і його працьовитості на футбольному полі", — заявив Пеп.

Матч між Ман Сіті та МЮ відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.