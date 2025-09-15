Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 14 вересня 2025 року.

Манчестер Сіті у домашньому дербі четвертого туру англійської Прем’єр-ліги обіграв Манчестер Юнайтед.

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок на початку першого тайму за підсумком активного тиску на суперників, після чого втримала перевагу до перерви.

А вже на початку другої половини гри "Червоні дияволи" припустились, щонайменше, двох кричущих помилок у захисті, які достроково зняли всі питання в зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед у четвертому турі сезону АПЛ-2025/26:

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 3:0

Голи: Фоден, 18, Голанд, 53, 69

Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва (Аке, 88), Родрі (Ніко Гонсалес, 76), Рейндерс — Фоден, Голанд (Бобб, 87), Доку (Савіо, 77).

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро (Магвайр, 62), де Лігт, Шоу — Мазрауї (Мейну, 62), Фернандеш, Угарте (Каземіро, 80), Доргу — Діалло, Мбемо — Шешко (Зіркзе, 80).