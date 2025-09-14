Англія

Команда Хосепа Гвардіоли вийшла із серії з двох поразок поспіль у чемпіонаті перед стартом Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як колектив Рубена Аморіма цими питаннями необтяжений.

У Манчестері й у новому сезоні англійської Прем’єр-ліги жодна з великих команд не може потішити власних уболівальників успішними виступами. При цьому Юнайтед навіть устигли здобути на один заліковий бал більше за Сіті впродовж стартових трьох турів, що було маленькою перевагою "Червоних дияволів" після найбільш очікуваного протистояння в країні цими вихідними — Манчестерського дербі на Етіхаді.

Колектив Хосепа Гвардіоли до цієї гри підходив із чітким розумінням того, що за кілька днів уже має стартувати Ліга чемпіонів УЄФА для них, але результати виступів "містян" при цьому залишали бажати кращого. Дві поразки поспіль від Тоттенгема (0:2) та Брайтона (1:2) зрештою знову спровокували чутки щодо можливого звільнення іспанського фахівця світового рівня. А Рубен Аморім тим часом уже й звик до думки, що його "звільняють" чи не кожного тижня, незважаючи на результати.

Дербі для обох тренерів було надзвичайно важливим мірилом для оцінки перспектив подальшої роботи в клубах, і португалець цю "піренейське" протистояння таки програв. Бо Сіті повитягував із лазаретів за час міжнародної перерви всіх, до кого міг дотягнутись, і шляхом цікавих перестановок у стартовому складі Гвардіола таки зібрав до купи колектив, який від самого початку почав притискати суперників. За лічені секунди від початку гри Голанд уже міг забивати, але схибив повз дальню стійку ударом із лівого флангу штрафного.

Юнайтед наче й відповів на це з дальнім пострілом Шешка, який уперше в цьому матчі залучив Доннарумму до подій на полі, але в подальшому ще тривалий час цей епізод так і залишався єдиним на рахунку гостей. А господарі тим часом устигли забити. Доку ввірвався до правого флангу штрафного повз Шоу, після чого з другої спроби перевів м’яч на другий темп атаки для Фодена, а той головою вразив неприкритий дальній кут. Виглядало все це доволі просто.

"Містяни" тим часом контролювали хід подій на полі й у подальшому, проте вже не настільки захоплювались грою попереду. Вочевидь, недарма, бо швидкими атаками "Червоні дияволи" таки починали їм дошкуляти. Тиску від команди Аморіма, як такого, не було помітно ось так щоб наполегливого, проте простір закиданнями з глибини його гравці таки знаходили. Хоч щось.

Бо в другому таймі вже й цього не було, а були лише два випади Голанда до штрафного під час швидких вертикальних атак Сіті, які завершувались результативними ударами, і ще третій, але від хет-трику Ерлінга гостей урятувала права стійка. А так — хтось постійно помилявся в розіграші м’ячі, після чого провалювався позиційно захист, і форвард господарів просто штампував свої голи без особливого спротиву.

І вже коли рахунок став схожим на непристойний, як для поєдинків із таким статусом, Юнайтед почали атакувати та навіть створили кілька гольових моментів реально високої якості. Однак тут уже або Мбемо не щастило перед воротами, або Каземіро, або вже й Доннарумма рятував Сіті, що ж тут приховувати. У підсумку вийшов "сухий" дебют італійця, можливість трохи вільно подихати для Гвардіоли, і чергові кпини на адресу Аморіма. Здається, це може стати останньою краплею.

У наступному турі Манчестер Сіті поїде в гості до лондонського Арсеналу, тоді як посеред тижня гратиме вдома проти італійського Наполі в Лізі чемпіонів УЄФА, а Манчестер Юнайтед готуватиметься до домашньої гри проти лондонського Челсі.— Манчестер Юнайтед 3:0Фоден, 18, Голанд, 53, 69Доннарумма — Хусанов, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва (Аке, 88), Родрі (Ніко Гонсалес, 76), Рейндерс — Фоден, Голанд (Бобб, 87), Доку (Савіо, 77).Баїндир — Йоро (Магвайр, 62), де Лігт, Шоу — Мазрауї (Мейну, 62), Фернандеш, Угарте (Каземіро, 80), Доргу — Діалло, Мбемо — Шешко (Зіркзе, 80).