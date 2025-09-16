Англія

Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі та інші європейські топ-клуби стежать за 18-річним нападником Норшелланна.

Як повідомляє TBR Football, одразу кілька представників англійської еліти — Арсенал, Тоттенгем, Манчестер Сіті, Челсі та Ньюкасл — активно спостерігають за прогресом талановитого ганця, який лише цього року перебрався до Європи.

Джуніор швидко адаптувався до європейського футболу та став однією з головних сенсацій старту сезону в Данії. У складі Норшелланна він уже провів 8 матчів у Суперлізі, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.

Цікавляться юним нападником не лише в Англії. Скаути таких клубів, як Реал, Баварія, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг та Марсель, також уважно стежать за його розвитком.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Прінса Амоако Джуніора наразі складає 400 тисяч євро.