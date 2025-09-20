СУБОТА, 20 ВЕРЕСНЯ, 14:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота неідеальний, але старт нового сезону — більш ніж таким може називатися: чотири перемоги в чотирьох турах чемпіонату та драматична перемога в матчі Ліги чемпіонів над Атлетіко.

Прикметою старту "червоних" стали неймовірні сцени в кінцівках матчів: вони вже п’ять разів поспіль забивали переможний гол на 83-й хвилині або пізніше. Вірджил ван Дейк, який приніс перемогу над "матрацниками" у компенсований час, став ще одним символом нового, впертого характеру команди. Однак Слот відкрито каже, що команді варто грати стабільніше і не доводити справи до останніх секунд.

Евертон під орудою Девіда Моєса впевнено оговтався від поразки в першому турі. Наступні три матчі принесли "ірискам" сім очок, дві перемоги та "сухий" нічийний результат з Астон Віллою. Ключовою знахідкою став Джек Гріліш, який на правах оренди перейшов з Манчестер Сіті і вже став гравцем місяця в АПЛ, віддавши чотири гольові передачі.

Команда виглядає міцно в обороні, проте в атаці бракує кінцевої продуктивності, що і показала нульова нічия в останньому турі. Для Моєса це шанс уперше в кар'єрі перемогти на Енфілді в Прем'єр-лізі, а для Евертона — уперше з 2021 року виграти в гостях у принципового суперника. Важлива новина для українських уболівальників — відновлюється після травми Віталій Миколенко. Якщо він зможе вийти на поле, це стане ще одним вагомим аргументом у сьогоднішньому дербі.

За версією букмекерів, більші шанси на успіх сьогодні мають підопічні Арне Слота: на перемогу Ліверпуля пропонують коефіцієнт 1.55, потенційний успіх Евертона оцінюється у 6.70, тоді як нічийний результат представлений показником 4.80.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке

ЕВЕРТОН : Пікфорд — О’Браєн, Таркоські, Кін, Миколенко — Гана, Іроегбунам — Ндіає, Д’юзбері-Голл, Гріліш — Бету

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА