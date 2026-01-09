Артем Довбик Getty Images
09 січня 2026, 15:59
Керівництво англійського Ноттінгем Форест розглядає кандидатуру Артема Довбика як один із варіантів підсилення атакувальної ланки. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.
Клуб АПЛ має намір підписати результативного центрального нападника, і український голеадор потрапив у сферу інтересів скаутів. Проте Довбик не єдиний у списку лісників.
Конкуренція за місце на вістрі атаки обіцяє бути серйозною, адже клуб також розглядає такі імена: Мехді Таремі (Олімпіакос); Юссеф Ен-Несірі (Фенербахче); Йорген Странд Ларсен (Вулверхемптон).
Особливого інтересу додає той факт, що в складі Ноттінгем Форест уже виступає Олександр Зінченко, який грає за лісників на правах оренди.
Нагадаємо, у минулому турі Серії А проти Лечче, Артем відзначився голом та отримав травму.