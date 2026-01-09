Англія

Український дует в АПЛ?

Керівництво англійського Ноттінгем Форест розглядає кандидатуру Артема Довбика як один із варіантів підсилення атакувальної ланки. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.

Клуб АПЛ має намір підписати результативного центрального нападника, і український голеадор потрапив у сферу інтересів скаутів. Проте Довбик не єдиний у списку лісників.

Конкуренція за місце на вістрі атаки обіцяє бути серйозною, адже клуб також розглядає такі імена: Мехді Таремі (Олімпіакос); Юссеф Ен-Несірі (Фенербахче); Йорген Странд Ларсен (Вулверхемптон).

Особливого інтересу додає той факт, що в складі Ноттінгем Форест уже виступає Олександр Зінченко, який грає за лісників на правах оренди.

Нагадаємо, у минулому турі Серії А проти Лечче, Артем відзначився голом та отримав травму.