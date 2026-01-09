Англія

Вінгер Арсенала уникнув додаткових санкцій за спробу виштовхати травмованого суперника за межі поля

Габріел Мартінеллі не зіткнеться з подальшими дисциплінарними стягненнями з боку Футбольної асоціації Англії (FA) після суперечливого інциденту в матчі проти Ліверпуля.

Повідомляється, що керівний орган англійського футболу не розглядатиме можливість ретроспективного покарання для бразильця. Ключовим фактором стало те, що головний арбітр зустрічі бачив епізод і оцінив дії нападника жовтою карткою безпосередньо під час гри.

За регламентом, FA вкрай рідко переглядає епізоди, за які гравці вже отримали попередження, якщо вони не носять характеру надзвичайної жорстокості. Окрім офіційного протоколу, на ситуацію позитивно вплинула поведінка самого футболіста після гри.

Стало відомо, що Мартінеллі приніс вибачення Конору Бредлі як приватно, так і публічно. Він визнав, що діяв на емоціях, коли намагався підняти травмованого захисника, вважаючи, що той симулює або затягує час.