СУБОТА, 20 ВЕРЕСНЯ, 19:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед під керівництвом Рубена Аморіма переживає один із найгірших періодів у своїй новітній історії. Чотири очки в чотирьох матчах — найгірший старт команди з 1992 року, а нищівна поразка 0:3 у дербі Манчестера лише підсилила тиск на португальця, чий відсоток перемог (36,17%) є найнижчим серед усіх менеджерів клубу після Другої світової війни.

Чутки про те, що гравці втрачають віру в Аморіма, та його власна непохитність щодо тактичної філософії створюють вибухову суміш. Єдиний промінь надії — домашня перемога над Бернлі (3:2) та історична непереможність у 12 останніх домашніх матчах Прем'єр-ліги проти Челсі. Хоча ні, проти того ж Арсеналу "червоні дияволи" виглядали дуже непогано, але статистичні показники не додають очок — їх додає реалізація моментів, із якою у манкуніанців є проблеми.

Челсі під проводом Енцо Марески стартували в лізі без поразок: дві перемоги та дві нічиї, дев'ять забитих м'ячів. Однак нічия з Брентфордом (2:2) після пропущеного гола в компенсований час та, що важливіше, поразка від Баварії (1:3) у Лізі чемпіонів вказали на серйозні проблеми у грі "синіх" в обороні та нестабільність протягом усіх 90 хвилин.

Ключем до їхньої атаки є Коул Палмер, який після повернення після травми миттєво впливає на гру (гол та неймовірна гра проти Баварії), та Жуан Педро, який вже відзначився п'ятьма результативними діями за свій новий клуб. Однак для Челсі поїздка на Олд Траффорд завжди складна: лише 18% перемог були здобуті тут у Прем'єр-лізі.

За версією betking, сьогодні трохи більші шанси на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.55, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Йоро, де Лігт, Шоу — Дало, Угарте, Фернандеш, Доргу — Мбемо, Кунья, Кунья

ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Нету, Палмер, Гарначо — Жуан Педро

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

Довідка про компанію