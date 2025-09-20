В першу чергу повага.
Слот проти Моєса, getty images
20 вересня 2025, 11:54
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні "мерсисайдського" дербі з Евертоном в рамках п'ятого туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".
"Коли ми грали з ними в минулому сезоні, у них теж був дуже хороший період — і це був не просто період, тому що вони продовжили в тому ж дусі і в цьому сезоні.
Я думаю, вони підписали кілька хороших гравців, і один з них, звичайно ж, гравець на правах оренди, який в минулому коштував 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Хтось заплатив за нього 100 мільйонів, і він відмінно грає за Евертон — це Джек Гріліш. Так що це хороша команда.
Дійсно, між нами є суперництво, але що мені також сподобалося і що я хочу підкреслити в цей момент, так це те, що вони зробили, коли Діогу Жота розбився. Вони прийшли на Енфілд, були там і, звичайно, висловили свою повагу один до одного, від спортивного директора до спортивного директора, і все в такому дусі. Тож у такі моменти приємно бачити, що, незважаючи на ці трагедії, суперництво триває, але повага до обох команд теж є. Тож так, я з нетерпінням чекаю на цей матч, тому що кожна гра на Енфілді особлива, але це дербі — особливе подвійно.
Якщо Ісак та Екітіке будуть у найкращій формі в своєму житті, ви більше замислитеся над тим, щоб поставити їх разом. Але також очевидно, що у нас є певна структура, яка в основному представляє собою схему 4-3-3, гру з трьома півзахисниками, але в кінці гри ми досить часто граємо в два нападники.
Юго дійсно може грати на лівому фланзі, і це добре для нашої команди, у нас є кілька варіантів. Але перш за все всі вони повинні бути у формі, і тоді нам, можливо, доведеться використовувати їх обох у схемі 4-4-2. Все залежить від їхньої форми і від того, скільки гравців у нас в запасі. Зараз всі вони в порядку, і я думаю, що зможу вибрати з 21 гравця, так що це цілком нормально. Справа не в тому, що їх занадто багато.
Ми провели всього п'ять матчів, тому складно говорити про щось довгострокове. Так, ми двічі втратили перевагу в два м'ячі, але це зовсім інша справа, якщо подивитися на голи. У матчі з Борнмутом ми, можливо, були занадто відкриті, нам не вистачало Раяна Гравенберха на позиції опорника в півзахисті, тому вони могли легко дійти до наших воріт і забити два голи в контратаці.
Я не думаю, що Атлетіко забив два голи в контратаці, це були голи в перехідній фазі, тому їх не можна порівнювати. Але не ідеально те, що, ведучи в рахунку 2:0, ми двічі втратили перевагу. Так що це те, що нам точно потрібно поліпшити, як і багато інших речей, над якими нам слід працювати. Позитивний момент у тому, що, якщо ми знову відчуємо необхідність забити гол, ми це робимо. Але про це ми говоримо, коли ведемо 2:0, тому що до кінця сезону у вас може закінчитися енергія або запал, якщо в кожній грі вам доводиться викладатися морально і фізично до кінця, щоб виграти футбольний матч. Так що продовжувати в тому ж дусі — не найкраща ідея, втім якщо нам це знадобиться, я все одно сподіваюся, що ми зможемо це зробити", — заявив Слот.
Матч між Ліверпулем та Евертоном відбудеться сьогодні, о 14:30 за київським часом.