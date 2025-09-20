Англія

В першу чергу повага.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні "мерсисайдського" дербі з Евертоном в рамках п'ятого туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".

"Коли ми грали з ними в минулому сезоні, у них теж був дуже хороший період — і це був не просто період, тому що вони продовжили в тому ж дусі і в цьому сезоні.

Я думаю, вони підписали кілька хороших гравців, і один з них, звичайно ж, гравець на правах оренди, який в минулому коштував 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Хтось заплатив за нього 100 мільйонів, і він відмінно грає за Евертон — це Джек Гріліш. Так що це хороша команда.

Дійсно, між нами є суперництво, але що мені також сподобалося і що я хочу підкреслити в цей момент, так це те, що вони зробили, коли Діогу Жота розбився. Вони прийшли на Енфілд, були там і, звичайно, висловили свою повагу один до одного, від спортивного директора до спортивного директора, і все в такому дусі. Тож у такі моменти приємно бачити, що, незважаючи на ці трагедії, суперництво триває, але повага до обох команд теж є. Тож так, я з нетерпінням чекаю на цей матч, тому що кожна гра на Енфілді особлива, але це дербі — особливе подвійно.